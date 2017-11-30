Umman Sultanı'na KİK Zirvesi için

MASKAT (AA) - Kuveyt'te gelecek hafta yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için Umman Sultanı Kabus bin Said'e resmi davetiye gönderildiği bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 5-6 Aralık'ta ülkesinde gerçekleştirilecek KİK Zirvesi'ne katılımı için Umman Sultanı Said'e resmi davetiye gönderdi.



Davetiyeyi Sultan Said adına Sultanlık Divanı Bakanı Halid Bin Hilal Bin Suud Albusaidi'nin, Kuveyt'in Umman Büyükelçisi Fehd Hacer el-Mutayri'den teslim aldığı aktarıldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah , KİK Zirvesi için bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye de resmi davetiye göndermişti.

Kuveytli diplomatik kaynaklar da daha önce KİK Zirvesi'ne ilişkin Körfez ülkelerine davetiyelerin gönderildiğini ve cevap beklendiğini belirtmişti.

Kuveyt'in söz konusu davetiyeleri, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Körfez işbirliği sisteminin önemi ve Körfez krizinin çözümüne dair yaptığı vurgunun ardından yollaması dikkati çekiyor.

Siyasi gözlemciler, katılımın eksiksiz olmasının önemine işaret ederek Kuveyt'te yapılacak zirvede Körfez krizine ilişkin çözüm beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.