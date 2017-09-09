"Ümmet üzerine düşeni yapsaydı, Myanmar Müslümanları hedef almaya cesaret edemezdi"

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Katar'daki Hamad bin Halife Üniversitesi Öğretim Üyesi Moritanyalı düşünür Muhammed bin Muhtar eş-Şankıti, Körfez ülkelerini Türkiye gibi Arakanlı Müslümanları maddi olarak desteklemeye, onlara insani yardım ulaştırmaya ve güvenli bölge sağlamaya çağırdı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şankıti, İslam ülkelerinin Myanmar hükümetine baskı yapmasının ve uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanların hayatlarını kurtarmak için harekete geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Moritanyalı düşünür, burada sorumluluğun ekseriyetinin Bangladeş hükümetine düştüğünü, ancak son yaşanan olaylarda maalesef ülkesine gelen sığınmacılara önem vermediğini söyledi.

Bangladeş hükümetini Arakanlı sığınmacılara yardım etme konusunda hiçbir mazeretinin kalmaması için, mali destek sağlamaya çağıran Şankıti, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'teki yeni hayatlarının iki kısımda ele alınması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Şankıti, birinci kısmın, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'teki hayatlarına uyum sağlama konusunda eğitilmesi, ikinci olarak ise uzun süreçte bu sığınmacıların ülkelerine dönmesinin sağlanarak, haklarını geri alması ve Myanmar'ın sürdürdüğü ırkçılığa son verdirilmesi olacağını ifade etti.

- "Türkiye, Arakanlı kardeşleri için cömert ve cesur bir duruş sergiledi"

Moritanyalı akademisyen Şankıti, "Türkiye, Arakanlı kardeşleri için cömert ve cesur bir duruş sergiledi. Türkiye'nin bu öncü rolünün devam etmesini temenni ediyorum. İslam ümmeti üzerine düşeni yerine getirmiş olsaydı, Myanmar gibi küçük bir devlet, böyle vahşi bir şekilde Müslümanları hedef almaya cesaret edemezdi." dedi.

- "Uluslararası toplum her zaman çifte standart uyguluyor"

Şankıti, gelecek yıllarda bu eksikliğin telafi edilmesini umduğunu dile getirerek, uluslararası toplumun Arakan meselesine karşı duruşunu ise, "Uluslararası toplumun Müslümanların sıkıntılarına ve davalarına karşı duruşu her zaman çifte standart şeklinde olmuştur. Artık Müslümanların uluslararası toplumdan beklemek yerine, kendi ihtiyaçlarını kendileri giderme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinin Arakanlı Müslümanlara yardım etme konusunda aciz olmadığına değinen Moritanyalı düşünür, "Uluslararası toplum yerine İslam ülkelerinin Arakan'a yardım olasılığı daha fazladır. Son olarak Türkiye'nin yaptığı da budur." diye konuştu.

- Türkiye'nin diplomatik ve insani çabaları

Türkiye, Arakan konusunda diplomatik ve insani yardım düzeyinde çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kazakistan'a hareket etmeden hemen önce yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin Arakan meselesine bir çözüm bulmak için çeşitli taraflar ile diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Arakanlı Müslümanlara yardım etme konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini söylemişti.

Erdoğan, ayrıca konuya çözüm bulunması konusunda 20'den fazla ülke lideri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. Birleşmiş Milletler, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.















