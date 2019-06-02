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Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisini gerçekleştirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezinde, Fojnica Belediyesi, Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü...

Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisini gerçekleştirdi
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İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezinde, Fojnica Belediyesi, Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile kurulan iftar sofrası kardeşlik ve paylaşmanın sembolü oldu.

Fojnica Reumal Hotel'de gerçekleştirilen iftara, Ortabosna Kantonu Tarım ve Orman Bakanı Salkan Merdzanic, Ortabosna Kantonu SDA Başkanı Asim Mekiç, Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura, Fojnica İslam Meclisi Başkanı Azem Hüseyinbaşiç, Fojnica Baş İmamı Edin Rojo, Fransisken Manastırı temsilcileri, Kiselak Belediye Başkanı Sayın Miladen, Ümraniye Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Dış İlişkiler Temsilcisi Haydar Karaaslan, Fojnica'nın kamu kurumlarının yöneticileri ve Fojnica halkı katıldı.

İftar yemeği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura, programda yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelmiş olan Fojnica iftarlarını seçim yoğunluğu olmasına rağmen bu yıl da sürdüren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.

Klisura, iftar programının iki dost ülke ve iki kardeş şehir için son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

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