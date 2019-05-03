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Ümraniye ramazana hazır

- Belediye, vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde idrak edebilmesi için her türlü hazırlığı tamamladı

Ümraniye ramazana hazır
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İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde idrak edebilmesi için her türlü hazırlığı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'deki 9 metro durağında iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtılacak.

Dağıtımlar, Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları), Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl metro istasyonlarının çıkışında gerçekleştirilecek.

Hekimbaşı Çardak Restoranda ise yaşlı, engelli, yetim-öksüz, şehit yakınları ve gaziler için iftarlar düzenlenecek.

Ümraniye Santral Etkinlik Alanında kurulu olan dev çadırda ramazan etkinlikleri düzenlenecek. Çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.

Ramazan ayı boyunca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Mustafa Karataş, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Mustafa Akgül ve Yavuz Bahadıroğlu’nun da aralarında bulunduğu önemli isimler vatandaşlarla bir araya gelecek.

Mehmet Kemiksiz, Sufi Ayinleri Topluluğu, Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Korosu, Kerkük İlahi Grubu, Amir Ateş, Umut Mürare, Halil Necipoğlu ve Dervişan Musiki Topluluğu da vatandaşlarla buluşacak.

Ay boyunca iftar öncesi çocuklar için tiyatro oyunları ve animasyon filmler gösterilecek. İftar sonrası da program mukabele ve sohbetlerle devam edecek.

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik alanındaki hemşehri stantlarıyla Anadolu'nun farklı yörelerine ait kültürler, ramazan gecelerinde ilçede sergilenecek. Alanda yer alan stantlarda dernekler kendi yöresel ürünlerini ve kültürlerini tanıtarak hemşehrilerini ağırlayacak.


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Ramazan HazırlıklarıÜmraniye
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