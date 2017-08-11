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Ümraniye'de Atatürk büstünün sökülmesi

- Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Ümraniye'de Atatürk büstünün sökülmesi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de Atatürk büstünü söktüğü öne sürülen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün sökülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu, büstü sökenin M.T. olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli M.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Atatürk BüstüşüpheliÜmraniye
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