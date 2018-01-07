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Ümraniye'de hamsi festivali

- Festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi ikram edildi

Ümraniye'de hamsi festivali

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "5. Hamsi ve Kültür Festivali"nde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı.

Festivalde, ızgaralarda pişirilen hamsiler ikram edilirken, yöresel ürünler ve Karadeniz halk oyunları sergilendi.

Rize Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Birinci, festivalin 5.'sini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün vatandaşlarımıza 4 ton hamsi ikram ediyoruz. Hamsi bir anlamda berekettir. Bereketi paylaşıyoruz. İnsanlarımızın son zamanda daha fazla bir araya gelmesi gerektiği bir ortamdayız. Burada Karadenizlisi, Doğulusu, Egelisi yani her yerden insanımız var. Hamsi ikramımızın ardından, yöre sanatçılarımızdan bazıları konser verecek. İnsanlarımız hep bir arada horon oynayacaklar. Ayrıca Karadeniz insanımız buraya gelince yöreden bir şeyler bulmak istiyor. Bunun için de yöresel ürünlerimiz de sergileniyor."


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