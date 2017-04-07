Ümraniye'de

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Akbaba ve Ümraniye Belediyesinin desteğiyle "Karakoçanlılar Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen geceye, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ile Cemal Akbaba ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Milletvekili Ekinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, mevcut hükümet modelinin sistemin kendi içinde iki başlı vesayeti oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de sistemden kaynaklı farklı güç odakları oluştuğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu güç kendini devletin sahibi görür. Sahip olduğu devleti, milletten korumak gerektiği refleksine sahiptir. Milleti yük olarak görür. Milleti kapısına yaklaştırmaz. Tepeden bakar, 'bidon kafalı' der, 'ağzı çorba kokan' der, 'ayağı çarıklı' der. Hele de şalvarı ve başında da sarığı varsa Ankara'nın caddelerine girmesini yasaklar. Bu güç sırtını devlete dayar. 25 yıl artı emekli olana kadar milletin parasını maaşını alır ama döner milletin başına afra tafra yapar. Bu güçler devletin kurumlarına sızmış adeta işgal etmiştir. Çıkar gruplarından, ideolojik gruplardan, ajan ve misyoner gruplarından, terör gruplarından oluşan bürokratik oligarşik güçtür."

Ekinci, söz konusu güç odaklarının yıllarca milleti birbiriyle çatıştırdığını ve düşman ettiğini, hükümetler kurduğunu, istediği kişiyi cumhurbaşkanı seçtirdiğini ancak 16 Nisan'dan sonra bu durumun değişeceğini ifade etti.

Akbaba ise Karakoçanlıların referandum sürecini müzakere ve değerlendirme amacı için bir araya geldiğini aktardı.

Ülkenin kaderiyle ilgili kararın verileceği referandum sürecinin önemine değinen Akbaba, 16 Nisan öncesi Karakoçanlılarla müzakere edilmesi amacıyla bu etkinliğin yapıldığını bildirdi.

Kurt ve Ekici de katılımcılarla duygu ve düşüncelerini paylaştı.