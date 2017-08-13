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Ümraniye'de minibüsle çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde seyreden Ali Rıza Saymaz idaresindeki 34 THH 52 plakalı ticari taksi, Akdeniz Caddesi...

Ümraniye'de minibüsle çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde seyreden Ali Rıza Saymaz idaresindeki 34 THH 52 plakalı ticari taksi, Akdeniz Caddesi kavşağında 34 M 2053 plakalı Hamza Zengin yönetimindeki şehiriçi yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, orta refüjü aşıp bir binanın duvarına çarparak, taksi ise orta refüje çıkarak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlarda yolcu bulunmadığı öğrenilirken, yaralanan sürücü Saymaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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