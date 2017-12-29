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Ümraniye'de PTT şubesinden hırsızlık

- İçinde yaklaşık bin lira değerinde bozuk paraların bulunduğu kasayı çalan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Ümraniye'de PTT şubesinden hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir PTT şubesinden yaklaşık bin lira değerinde bozuk paraların bulunduğu kasa çalındı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki PTT şubesine giren 20-25 yaşlarındaki iki kişi, bozuk para kasasını alıp olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Binanın çevresinde evleri bulunan vatandaşların caddedeki gürültüyü fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şube sorumlusuyla hırsızlığın gerçekleştiği binaya giren polisler, sadece bozuk para kasasının çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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HIRSIZLIKKaradeniz CaddesiPTT şubesiÜmraniye
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