Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde devrilen özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Sinan Coşkunsu idaresindeki 34 KT 9714 plakalı özel halk otobüsü, Şile Otoyolu ayrımında devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Devrilen otobüs İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.