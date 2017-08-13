Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig Foça adana
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde devrilen özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Sinan Coşkunsu idaresindeki 34 KT 9714 plakalı özel halk otobüsü, Şile...

Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde devrilen özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Sinan Coşkunsu idaresindeki 34 KT 9714 plakalı özel halk otobüsü, Şile Otoyolu ayrımında devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Devrilen otobüs İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5