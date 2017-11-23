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Umre yolcusu, havalimanında vefat etti

- Kutsal topraklara gitmek üzere Endonezya'dan aktarmalı olarak İstanbul'a gelen kadın yolcu, Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Umre yolcusu, havalimanında vefat etti

İSTANBUL (AA) - Umre yolculuğu için Endonezya'dan aktarmalı olarak İstanbul'a gelen kadın yolcu, Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Özel bir tur şirketi aracılığıyla dört gün önce Endonezya'dan tarifeli uçakla Türkiye'ye ulaşan 59 yaşındaki Naımah Naıh Gawang, bir süre İstanbul'da kaldı.

Bu akşam, kutsal topraklara gitmek üzere Dış Hatlar Terminaline girdiği sırada fenalaşan yolcuya havalimanında bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumun haberdar edildiği Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri havalimanına gelerek, cenaze işlemlerini yaptı.

Gawang'ın cenazesinin, ambulansa özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.

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