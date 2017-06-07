Umuda yolculuk yakında beyaz perdede

İZMİR (AA) - Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'den lastik botlarla Yunan adalarına, oradan da Avrupa'ya geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacıların "umuda yolculuğunu" anlatan "Yüzme öğreniyorum" adlı filmin Çeşme'deki çekimleri tamamlandı.

Çeşme'nin Aya Saranda koyuna kurulan sette, Serpil Altın'ın yönetmenliğinde 3 gün boyunca çekimler yapıldı. Filmin başrolünü Suriyeli kadın Ruksan karakteriyle Gönül Nagiyeva, Hasan karakteriyle de Ergun Kuyucu paylaştı.

Filmin yapımcısı Korhan Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin göç yolundaki dramını anlatan filmin proje haliyle Kısakes Film Festivali Pitching Platformu’ndan yapım ödülü aldığını belirterek, filmin bu festival kapsamında "Göç Filmleri Göç Ediyor" sloganı ile turneye çıkacağını, yurt içinde ve yurt dışında 32 ayrı noktada gösterileceğini söyledi.

Uğur, 10 dakikalık filmde Suriyelilerin Avrupa'ya geçiş hikayesini "Ruksan" ve "Hasan" karakterleri üzerinden anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, bu filmle uluslararası festivallerden ödülle döneceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Başrol oyunculardan Gönül Nagiyeva da Suriyelilerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktararak, "Milyonlarca Suriyeli sığınmacı aynı duyguyu yaşıyor. Bu insanlar kararlarını kendi istekleriyle değil mecburiyet karşısından bu mücadeleyi veriyor. Filmde rol alarak büyük bir sorumluluğu yerine getirdim. Filmde, kocasıyla Avrupa’ya kaçmaya çalışan Suriyeli kadın karakterindeyim. Yaşananları konuşmadan, sadece bakışlarım ve yüz ifadelerimle anlatıyorum. Bu filmde rol almak benim için çok büyük sorumluluk hem de gurur verici." dedi.

Filmin diğer başrol oyuncusu Ergun Kuyucu da film için teklif geldiğinde senaryoyu okuduğunu ve çok beğendiğini belirterek, "Öyküde Hasan adında Suriyeli karakteri oynadım. Suriyelilerin başına gelen acı olaylar bizim başımıza da gelebilirdi. Biz de kaçmak zorunda kalabilirdik. Bu yüzden büyük bir heyecanla oynuyorum." ifadelerini kullandı.



