Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Bayındır yayınladığı mesajda, birçok alandaki çalışmalarının yanı sıra Türk turizminin en önemli kurumlarından Dedeman Holding’in yönetiminde çeşitli görevler üstlenen iş insanı Çağatay’ın vefatından derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Bayındır, “Çağatay’ın vefatı ülkemiz ve turizm dünyamız için çok büyük bir kayıptır. Yaptığı sayısız sosyal yardım ve projeyle, ülkemize, sektörümüze ve birliğimize sağladığı çok kıymetli katkıları ve örnek kişiliği ile her zaman minnetle yad edilecek. Dedeman'a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

