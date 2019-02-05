Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa Trabzon mersin
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı

- TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Bayındır yayınladığı mesajda, birçok alandaki çalışmalarının yanı sıra Türk turizminin en önemli kurumlarından Dedeman Holding’in yönetiminde çeşitli görevler üstlenen iş insanı Çağatay’ın vefatından derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Bayındır, “Çağatay’ın vefatı ülkemiz ve turizm dünyamız için çok büyük bir kayıptır. Yaptığı sayısız sosyal yardım ve projeyle, ülkemize, sektörümüze ve birliğimize sağladığı çok kıymetli katkıları ve örnek kişiliği ile her zaman minnetle yad edilecek. Dedeman'a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nazire Dedeman ÇağatayTUROB Başkanı Timur BayındırUmut Vakfı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1