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UNESCO 2016-2017 Ahmet Yesevi Sezonu faaliyetleri

- Ahmet Yesevi Üniversitesince UNESCO 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi Sezonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler değerlendirildi - Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız: - "Ahmet Yesevi'nin hikmetini bizler okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz ama gönül gözüyle gören kardeşlerimiz ve can kulağıyla işiten kardeşlerimiz için Divan-ı Hikmet'i sesli betimlemeli ve işaret dili olarak hazırladık"

UNESCO 2016-2017 Ahmet Yesevi Sezonu faaliyetleri

ANKARA (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesince UNESCO 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi Sezonu'nda gerçekleştirilen faaliyetler, düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçen sezonda yapılan faaliyetleri, birkaç başlık altında topladıklarını söyledi.

Birçok proje gerçekleştirdiklerini, bunların içinde en önemli gördükleri projenin, Ahmet Yesevi Kitaplığı Projesi olduğunu belirten Yıldız, Türkiye'de Hoca Ahmet Yesevi adını taşıyan okullara TİKA'nın desteğiyle kitaplık yaptırdıklarını ve konferanslar düzenlendiğini ifade etti.

İstanbul Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde 21 Mart 2016'da Hoca Ahmet Yesevi Otağı kurulduğunu anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"PTT ile 'Hoca Ahmet Yesevi'nin Ölümünün 850. Yıl dönümü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bastırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile hatıra parası bastırıldı. Yaptığımız faaliyetlerden duygusal yönü en ağır olan, 'Engelsiz Divan-ı Hikmet' kitabıydı. Ahmet Yesevi'nin hikmetini bizler okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz ama gönül gözüyle gören kardeşlerimiz ve can kulağıyla işiten kardeşlerimiz için Divan-ı Hikmet'i sesli betimlemeli ve işaret dili olarak hazırladık. Diğer faaliyetler bir tarafa o kardeşlerimize Engelsiz Divan-ı Hikmet'i hediye etmek bizleri çok mutlu etti."

- "Çocuklar için hikaye kitabı yayınladık"

Yıldız, Divan-ı Hikmet'i, günün Türkçesi ve Çağatay Türkçesi olarak sadeleştirip yayınladıklarını, bu eserlerin üniversitenin internet sitesinden ücretsiz indirilebileceğini söyledi.

Çocuklar için de Yesevi'nin hayatını anlatan hikaye kitabı yayınladıklarına işaret eden Yıldız, aynı zamanda iki bölümlük oyun kitabı hazırladıklarını dile getirdi.

Fuad Köprülü'nün "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" kitabının 2018 yılında Latin alfabesi ile basılacağını aktaran Yıldız, "2016 yılında bağımsızlıklarının 25. yılında Türk Cumhuriyetleri onuruna, Uluslararası Türk Akademisi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığının destekleriyle hazırlanan 'Tehlikeli Türk Dilleri' kitabı 4 cilt olarak yayımlandı. Türkiye'de 26 il ve 20 üniversite, yurt dışında 8 ülke ve 14 şehirde 'Ahmet Yesevi'yi Anlamak' adlı konferanslar düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Yıldız, gelecek yıl için yeni projeler üzerinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yesevi ÜniversitesiUNESCO 2016-2017
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