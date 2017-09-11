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UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017'ye doğru

- Bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyon Bergama'dan başlayacak

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017'ye doğru

İZMİR (AA) - "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017", 23 - 24 Eylül tarihleri arasında Bergama-Efes arasında düzenlenecek.

Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin bu yıl yine Selçuk ve Bergama ilçeleri arasında yapılacağını belirtti.

Bergama ve Selçuk'un UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş eserlere sahip olduğunu vurgulayan Bakıcı, "Böylesine değerli toprakların hakkını vermeliyiz. Bu ve benzeri organizasyonlarla üzerimize düşen görevi yerine getirme yolunda önemli bir adım atacağız. 23-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017 etkinliğine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de Bergama ve Efes'in binlerce yıllık kesintisiz yaşam kaynağı olduğunu kaydetti.

- Pedallardan ormana

Öte yandan katılımcılar Ege Orman Vakfı ile yapılan anlaşma gereği üç fidan bağışı yapacak. Bağışlanan fidanlarla Tire ilçesinin Yeğenli Mahallesi'nde orman alanı oluşturulacak.

- Efes Antik Kenti'nde son bulacak

Selçuk Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi iş birliğinde, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile yapılacak UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017, 23 Eylül'de Bergama'da başlayacak.

Organizasyon kapsamında 22 Eylül Cuma günü Bergama Kültür Merkezi'nde 3 ayrı söyleşi düzenlenecek.

Bisiklet turu, 24 Eylül'de Efes Antik Kenti'nde sona erecek.


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BergamaBisikletEfesTur
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