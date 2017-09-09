UNESCO hedefi ziyaretçi sayısını ikiye katladı

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Ölümünün 450. yılı olan 2019'u UNESCO Şeyh Şaban-ı Veli Yılı yapmak için Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu'nca yürütülen çalışmalar sayesinde, Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi bünyesindeki müzeyi ziyaret edenlerin sayısı, son yıllarda iki katına çıktı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyaları arasında kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin adını, ölümünün 450. yılı olan 2019'da dünyaya duyurmak için oluşturulan Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu, çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Grubun çabaları sayesinde Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi bünyesindeki müzeyi ziyaret edenlerin sayısı, çalışmaların başladığı 2014 yılına kadar yılda ortalama 70 bin iken geçen yıl 150 bine kadar yükseldi.

- Müzeyi gezenlerin 6 katı kadar da külliye ziyaret ediliyor

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un Şeyh Şaban-ı Veli'nin her yönüyle anıldığı bir yıl olması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

UNESCO'nun 50 ve 50'nin katlarında dünyada önemli şahsiyetler için "dünya yılı" ilan ettiğini belirten Avcı, "Şeyh Şaban-ı Veli 1569'da vefat etti. Ölümünün 450. yılında konuyu UNESCO'ya taşıyalım istedik. Bunun için gönüllülerin oluşturduğu 'Hedef UNESCO 2019 Çalışma Grubu'nu oluşturduk." dedi.

Şeyh Şaban-ı Veli'yi evrensel boyuta taşımak için 2014'ten bu yana çaba gösterdiklerine işaret eden Avcı, "Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret edenlerin kaydını tutmuyoruz ama külliye bünyesindeki müzenin ziyaretçi sayısının kaydı var. Müzeyi son 10 yılda 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti. Özellikle 2014'ten sonra ziyaretçi sayısında önemli artış görülüyor. Bunda yaptığımız çalışmaların etkisi var. Müzeyi gezenlerin 6 katı kadar da külliyenin ziyaret edildiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Tanıtımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"UNESCO çalışmaları çerçevesinde onlarca proje yaptık. Önce Kastamonulular tanısın diye İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetleri düzenlemeye başladık. Sohbetlere üniversite hocaları, kanaat önderleri, valiler, belediye başkanları katıldı. Daha sonra Huzur Birlik ve Aydınlanma Yolu Kültür Rotası'nı oluşturduk. Bu rota Şeyh Şaban-ı Veli'nin doğduğu yer olan Hanönü ilçesinden başladı. Rota boyunca camilerde ve tarihi yerlerde restorasyonlar yapıldı. Şeyh Şaban-ı Veli Anma Haftası Etkinliklerine devlet büyüklerini davet ettik. Ankara ve İstanbul'da tanıtım toplantıları gerçekleştirdik. Bu çalışmaların somut göstergelerini, külliye ve müzeyi ziyaret sayılarında görüyoruz."

- Hedef yılda 1 milyon ziyaretçi

Avcı, tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini aktararak, "İnanç turizmi olarak 1 milyon ziyaretçi hedefimiz var. Ayrıca Kastamonu'da kış, deniz, gurme, doğa, yayla, kültür turizmi gibi pek çok alan bulunuyor. Bu nedenle bütünleşik turizm olarak düşünüldüğünde kent olarak 5 milyon turist hedefi koymamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Müzeyi ziyaret eden Mehmet Yiğit de külliyedeki manevi atmosferin çok güzel olduğunu dile getirerek, herkesin bu tür yerleri gezmesi gerektiğini söyledi.

- Şeyh Şaban-ı Veli kimdir?

Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 1481 yılında doğdu. Doğmadan önce babasını, 3 yaşında annesini kaybeden Şeyh Şaban-ı Veli, Kastamonu'daki eğitiminin ardından İstanbul'a gitti. İstanbul'daki eğitiminin ardından Bolu'da 12 yıl Hayreddin Tokadi'nin dergahında bulundu.

Kastamonu'ya dönen Şeyh Şaban-ı Veli, bazı yerlerde kaldıktan sonra Şeyh Sünneti Efendi dergahına yerleşti ve vefatına kadar burada kaldı. Anadolu'nun dört büyük evliyasından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, 1569'da vefat etti.







