PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te "19. yüzyılda Osmanlı-Fransız ilişkileri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) merkezinde açılışı yapılan sergide, 19. yüzyıldaki Osmanlı-Fransız ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini yansıtan Yıldız Sarayı'nın arşivindeki fotoğraflar yer aldı.

Serginin açılışına Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Fransa'nın UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Laurent Stefanini, Türkiye'nin Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Osmanlı hanedanı üyesi ve yazar Kenize Murad ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cengizer, açılışta yaptığı konuşmada, II. Abdülhamit Han'ın fotoğraf ve kitap arşivine çok önem verdiğini belirterek, "Kendisi fotoğrafçıları da yönlendirerek önemli kişilerin fotoğraflarının çekilmesini sağlamıştır. Bunlar arasında Victor Hugo ve bazı entellektüellerin de Fransa'da yayınlanmayan fotoğrafları de yer alıyor." dedi.

Cengizer, serginin açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Fotoğraf koleksiyonun orijinal olduğunu söyleyen Büyükelçi Stefanini de konuşmasında Fransız yazar Pierre Loti'nin bir kitabından II. Abdülhamit'in Yıldız Camii'nde cuma namazına gidişini anlattığı pasajı okudu.

Sergi, 11 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.