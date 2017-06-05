UNFPA İcra Direktörü yaşamını yitirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İcra Direktörü Babatunde Osotimehin'in 68 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

UNFPA'dan yapılan açıklamada, 2011'den beri kurumun direktörlüğünü yürüten Osotimehin'in pazar akşamı beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

Osotimehin'in ölümünün UNFPA ile hayatını adadığı insanlar özellikle de kadın ve çocuklar için acı bir kayıp olarak nitelendirildiği açıklamada, "Dr. Osotimehin her zaman cesurdu ve zorluklardan asla korkmazdı. Güçlü liderliği dünya kadınlarının sağlığını ve haklarını küresel gündemde tutmaya yardımcı oldu." ifadesine yer verildi.

Nijerya asıllı Osotimehin'in 5 çocuğu var.