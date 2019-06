Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği Kent ve Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 15’incisi düzenlenen ödülleri, aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 50 kişilik jüri belirledi. Ödüller bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak görülüyor. Armada Hotel’de gerçekleşen törene, siyaset, iş dünyası ve basından yoğun katılım gerçekleşti.



Gazeteci Celal Toprak ve Yayıncı Mehmet Gözcü tarafından Kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilen ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacı ile verilen geleneksel “Kent ve Yaşam Ödülleri”, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline gelmiş durumda. Ödül töreni ‘daha yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar’ sloganı ile birleştirildi.







Bu yıl 15'incisi düzenlenen Kent ve Yaşam Ödülleri'nde "Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki layık görüldü. Haseki ödülünü, okul çağındaki tüm dezavantajlı çocukların eğitim haklarına erişmesi için seferber olduğu gerekçesiyle, İş İnsanı Hatice Bozdağ’ın elinden aldı.



Bu yıl çocuk haklarına dair sözleşmenin 30'uncu yıldönümü olduğunu ve tüm gelişmelere rağmen hala yapılacak çok şeyin olduğundan söz eden Haseki, "UNICEF her çocuğun, her türlü hakkına ulaşabilmesi için çabalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı yaparken, gönüllü katkılardan yararlanıyoruz. Bu nedenle, bu aldığımız ödül iş dünyasında yaptığımız çalışmaların farkındalığını artırmak açısından bizim için çok çok değerli. Her çocuk için hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



İşte bu yıl ödül alanların listesi şöyle:



-15. Kent ve Yaşam Ödül Töreni'nde bu yıl Ayhan Yavrucu ve Şekip Karakaya Vefa Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti.



-TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “En Başarılı Sivil Toplum" Önderi” kategorisindeki ödülünü gazeteci Celal Toprak’ın elinden aldı.



-JOLLY TUR Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar adına Genel Müdür Figen Erkan, “En Başarılı Turizmici” kategorisindeki ödülünü duayen gazeteci Engin Köklüçınar elinden aldı.



-OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ'a, “Kent Markası” kategorisindeki ödülü Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay takdim etti.



-SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan'a, “Tarımda Gelişim” kategorisindeki ödülü Dr. Adem Akkaya verdi.



-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, “Kadın Lideri” kategorisindeki ödülünü Zeki Özen’in elinden aldı.



-Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “En Başarılı İş İnsanı” kategorisindeki ödülünü İş İnsanı Sultan Tepe’nin elinden aldı.



-Üçler Market Kurucuları Kemal Parlak'a “Kente Katkı” kategorisindeki ödülünü Mutlusan A.Ş. Mustafa Kaçmaz takdim etti.



-Mercure İstanbul Sirkeci Hotel Genel Müdürü Sevda Yilgaz'a, “En Başarılı Yönetici” kategorisindeki ödülünü YAPDER Onur Kurulu Başkanı Hamdi Doğan takdim etti.



-Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Doğaya En Saygılı Proje” kategorisindeki ödülünü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden aldı.



- CNR Holding CEO’su Ali Bulut'a “Fuarcılıkta Başarı” kategorisindeki ödülü Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis verdi.



-Sarp Bulut'a “Geleceğin Girişimcilik” kategorisindeki ödülünü Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis takdim etti.



-HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ'a, “Yatırıma Destek” kategorisindeki ödülü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül takdim etti.



-Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk'e, “Farkındalık” kategorisindeki ödülü İş İnsanı Haçik Canel verdi.



-UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, “Sosyal Sorumluluk” kategorisindeki ödülünü İş İnsanı Hatice Bozdağ’ın elinden aldı.



-BlockchainArmy Operasyon Sorumlusu Ali Sina User'e, “Teknoloji” kategorisindeki ödülünü İş İnsanı Kenan Yavuz takdim etti.



-Nöralterapi I Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'a, “Sağlıkta Başarı” kategorisindeki ödülünü 22. Dönem İstanbul Milletvekikli Yüksel Çengel ve Mehmet Gözcü verdi.



-Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “En Başarılı Belediye Başkanı” kategorisindeki ödülünü YAPDER Dostu Umut Oran’ın elinden aldı.



-Afyon Klasik Müzik Jaz Festivali Yapımcı ve Yönetmeni Hüseyin Başkadem'e, “Kültür Sanat” kategorisindeki ödülünü Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem verdi.



-İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Kadırgan'a, Çevre Ödülü’nü gazeteci Çetin Ünsalan takdim etti.



-Hollanda Kraliyeti Ankara Maslahatgüzarı Erik Weststrate adına, Hollanda Kraliyeti Kültür Müşaviri Quirine Van Der Hoeven, “Dostluk Ödülü”nü Bulgaristan Önceki Tarım Bakanı Svetlana Boyanova’nın elinden aldı.



-2A Mühendislik A.Ş. BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü'ye, “Kente Çevresel Katkı” kategorisindeki ödülünü CEYNAK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı verdi.



-Aşçıoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, “Sektörü Geliştirme” kategorisindeki ödülünü Çağrı Elektirk Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akbıyık’ın elinden aldı.



-Kadın Girişimci ve Çevre Aktivisti Dr. Duygu Erten, Çevre Dostu” kategorisindeki ödülünü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti.