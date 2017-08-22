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UNICEF: "Nijerya'da 83 çocuk canlı bomba olarak kullanıldı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yıl başından bu yana Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü militanlarınca 83 çocuğun "canlı bomba" olarak kullanıldığını açıkladı. UNICEF sözcülerinden...

UNICEF:

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yıl başından bu yana Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü militanlarınca 83 çocuğun "canlı bomba" olarak kullanıldığını açıkladı.

UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl 19 olan çocuk canlı bomba sayısının bu yılın ocak-ağustos döneminde 83'e çıktığına dikkati çekti

Bu durumu açıklayacak kelime bulamadığını vurgulayan Mercado, canlı bomba olarak kullanılan çocukların 55'inin kız, 27'sinin erkek olduğunu, bir patlamada kullanılan bebeğin cinsiyetinin belirlenemediğini kaydetti.

Boko Haram'ın sivil hedeflere yönelik intihar eylemlerinde her defasında sorumluluk üstlenmediğini belirten Mercado, diğer silahlı grupların ise bu tür bir taktiği bulunmadığına işaret etti.

Mercado, Nijerya'da giderek artan sayıda çocuğun canlı bomba olarak kullanılmasından UNICEF olarak büyük endişe duyduklarının altını çizdi.

Örgütün 2009'dan bu yana sürdürdüğü şiddet olaylarının en büyük kurbanlarının çocuklar olduğunu vurgulayan Mercado, Boko Haram'ın elinden kurtulan çocuklara psikolojik destek verdiklerini ve bu çocukları topluma yeniden kazandırılmak için aileleriyle de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

- 20 bin sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de 2009'dan bu yana Nijerya'daki şiddet olaylarında yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir milyon 700 bin sivilin yerinden olduğunu kaydetti.

Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi olan Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olarak varlığını hissettiriyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı.


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