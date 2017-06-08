UNICEF'ten Yemen açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen'deki kolera salgınından etkilenen 100 binden fazla kişinin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu söyledi.

Cappelaere, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki insani durumun "dehşet verici" olduğuna dikkati çekerek, bir çocuğun şu an en son olması gereken yerin Yemen olduğunu ifade etti.

Beş yaş altı yaklaşık 500 bin çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Cappelaere, "Ülkedeki kolera salgınından etkilenen 100 binden fazla kişinin yüzde 40'ı çocuk." dedi.

Cappelaere, sağlık görevlilerinin Yemen'deki sağlık sisteminin işlemez hale gelmesi nedeniyle kolera salgınına müdahale etmekte zorluk çektiğini kaydetti.

Savaşın en çok çocukları vurduğunu, erken yaşta evlenmeye zorlanan kız çocuklarının ve okulu bırakmak zorunda kalan çocukların sayısının hızla arttığını söyleyen Cappelaere, uluslararası topluma Yemen'i radarına alması çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de 27 Nisan'dan bu yana 19 vilayette salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800'e yükseldi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.