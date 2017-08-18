UNICEF'ten Yemen'e 17 ton aşı

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Yemen'e gönderilen 17 ton aşının başkent Sana'ya ulaştırıldığı bildirildi.

UNICEF'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştırılan paketlerde difteri, tetanos, boğmaca, hemofilus tip B ve çocuk felciyle mücadele için hazırlanan beşli aşı ile pnömokok, kızamık ve kızamıkçık aşılarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, aşıların Yemen'de 1 milyondan fazla çocuğun aşılanmasına yeteceği ifade edildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansı ise Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ait 18 ton tıbbi yardımı taşıyan kargo uçağının Sana'ya ulaştığını aktardı.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yeterli sağlık hizmeti alamadığını belirtiyor.