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Üniversite adaylarının LYS heyecanı

- Öğrenciler, LYS-4 sosyal bilimler sınavında sorulara doğru cevap verebilmek için ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde dua ederek bekliyor

Üniversite adaylarının LYS heyecanı

ANKARA (AA) - Üniversite adayları, LYS-4 sosyal bilimler sınavında sorulara doğru cevap verebilmek için ter dökerken, okul bahçelerinde bekleyen aileler de çocukları için dua ediyor.

LYS sosyal bilimler oturumuna girmek için okullara gelen öğrenciler, giriş belgeleri, kimlikleri ve üzerleri kontrol edildikten sonra sınıflara alındı.

Bina sınav sorumlusu tarafından 09.45'te okul kapısı kapatılarak, sınavın başlamasına 15 dakika kala sınıflara aday alınmadı.

Bazı öğrencilerin sınava yetişmek için koştukları görüldü.

Sınava girecek öğrenciler, heyecanlı olduklarını, çalışmalarının karşılığını almaya geldiklerini ifade etti.

Öğrenci Sümeyye Aydoğan, heyecanını yenmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu benim için dönüm noktası. Heyecanımı bastırmak için son günlerde dersleri bırakıp genellikle kendime vakit ayırdım. Uyku düzenimi oturttum. Onun dışında ekstra bir şey yapmadım." diye konuştu.

- "Heyecan, stres falan, unutmuşum"

Sınava geç kalan İsmail Uslu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki görevlilerin kendisine "Artık alamıyoruz" dediğini söyledi.

Bunun kendi hatası olduğunu belirten Uslu, "Aslında yanlışlıkla büyük kampüse gitmişim. Buraya yönlendirdiler. Biraz da orada oyalandık, geç kaldık. Kuralı biliyordum da heyecan, stres falan, unutmuşum sabah kalktığımda." dedi.

Okul bahçesinde bekleyen bazı aileler de çocuklarına destek olmak için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
LYS-4Sosyal Bilimler Sınavı
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