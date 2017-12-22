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Üniversite çevrelerindeki denetimlerde aranan 152 şüpheli yakalandı

- Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki üniversitelerin çevresinde yaklaşık 10 bin polisin katılımıyla yapılan uygulamada, 86 bin 559 kişi kimlik kontrolünden geçirildi - Uygulamada, hakkında yakalanma kararı bulunan 152 şüpheli yakalandı

Üniversite çevrelerindeki denetimlerde aranan 152 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki üniversitelerin çevresinde yaklaşık 10 bin polisin katılımıyla yapılan uygulamada, 86 bin 559 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında yakalanma kararı bulunan 152 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda yürütülmesi amacıyla dün ülke genelindeki üniversite çevrelerinde "Güvenli Eğitim Uygulaması"nın üçüncüsü yapıldı.

Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüklerinden narkotik suçlarla mücadele, asayiş, terörle mücadele ve diğer şubelerden 2 bin 891 ekipte görevli 9 bin 896 polis katıldı. Uygulamalarda ayrıca 12 dedektör köpek de kullanıldı.

Uygulamalar kapsamında üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak denetlendi.

Polis, kimlik kontrolü yaptığı 86 bin 559 kişiden 216'sına adli veya idari işlem uygularken, 48’ini gözaltına aldı.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 152 kişi de uygulamalar sırasında yakalandı.

Trafik ekiplerince incelenen 10 bin 302 araçtan 363’üne cezai işlem uygulanırken, 60'ı trafikten men edildi, bir aranan araç ise otoparka çekildi.

Araç plakaları ile sürücülerine adli veya idari yönden toplam 173 bin 168 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince kişilerin üzerleri, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 62 mermi, 22 gram esrar, 3 gram bonzai ve 7 adet captagon hap ele geçirildi.

Uygulamalarla üniversite öğrencilerinin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretim faaliyetlerini güvenli bir ortamda yürütmeleri amaçlanıyor.

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