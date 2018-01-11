"Üniversite, değişim, dönüşüm ve gelecek" konferansı

BAYBURT (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Derdimiz artık üniversitelerden birer tane birkaç milyar dolarlık şirket çıkması olmalıdır." dedi.

Karaca, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üniversite, değişim, dönüşüm ve gelecek" konferansında, Türkiye'de 183 üniversite bulunduğunu, bunların zamanla kendi içlerinde ayrışacağını söyledi.

Üniversitelerin öteden beri bütün derdinin eğitimli, nitelikli insanları sisteme kazandırmak ve kendilerini eğitmek olduğuna dikkati çeken Karaca, "20'nci yüzyıla baktığımızda, tamam, eğitim güzel, araştırma da bizim bir parçamız ama artık inovasyon ve girişimcilik, yani derdimiz artık üniversitelerden birer tane birkaç milyar dolarlık şirket çıkması olmalıdır. Artık trend bu yönde, üniversiteler kendi içinde evriliyor." diye konuştu.

Günümüzde bilimin toplum için yapıldığı düsturu bulunduğuna işaret eden Karaca, "Toplumun hayat standardını artırmak ve teknolojik gelişime katkı sunmaya doğru dönüşüyor. Türkiye'de böyle bir üniversite var mı? Artık her üniversite kendi içinde buna doğru dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Karaca, günümüz dünyasında rektörlerin ezber bozan kişiler olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rektörlerin artık profesyonel yöneticiden çok ezber bozan adam olması lazım. Yani çok farklı düşünmesi, farklı nitelikleri olması lazım. Yani biraz uçuk kaçık, zihni sinir şeklinde olması gerekiyor. Normal adamın artık rektörlük yapması mümkün değil. Dünya için söylüyorum, Türkiye için bir şey demiyorum."

Konferansa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.