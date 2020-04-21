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Üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro açıldı

Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine yeni kadro tahsis etti. 8 bin 635 sözleşmeli, 5 bin 865 sürekli olmak üzere toplamda 14 bin 500 kadro açıldı.

Üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro açıldı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite hastanelerine 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere toplam 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgın sürecinde başarıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilen üniversite hastanelerine kadro tahsis edildiğini belirtti.

Kadrolara ilkin detayları açıklayan Saraç, şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerimize 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5 bin 865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile toplam 14 bin 500 personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır. Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza bu kadro ihdasından dolayı müteşekkiriz."

Saraç, üniversite hastanelerinin hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu yükseköğretim sisteminin en önemli bileşenlerinden olduğunu ifade etti.

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