Üniversite öğrencileri elektrikle çalışan araç üretti

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) öğrencilerince 3 ayda yapılan ve elektrikle çalışan araca "Gopower" ismi verildi.

GOÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri elektrikle çalışan ve saatte 60 kilometre hız yapan iki kişilik araç üretti.

Ağırlığı 250 kilogram, 100 kilometrede 1,5 liralık enerji maliyeti olan araç, fakülte önünde basın mensuplarına tanıtıldı. Üniversite öğrencileri araç ile bir süre kampüs içinde tur attı.

GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretim elemanları ve öğrencilerin bir araya gelerek elektrikle çalışan bir araç yaptığını söyledi.

Aracın öğrencilerin tasarımı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Öğretim elemanlarının katkıları ile tamamlandı. Birlikte çalışıyorlar. Arkadaşlarımın emeği, biz de katkıyı esirgemedik. Aracımız önümüzdeki hafta Kocaeli'de yarışmaya katılacak." dedi.

GOÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje akademik danışmanı Doç. Dr. Mehmet Akar da araçlarının konsept bir araç olduğunu belirtti.

"Gopower"ı GOÜ ve TÜBİTAK desteğiyle yaptıklarını anlatan Akar, şöyle konuştu:

"Bölüm öğrencileri ve hocalarımız ile bir takım kurarak çalışmalara başladık. Aracın gerekli tasarımları yapıldı. Daha sonra bilgisayar ortamında gerekli testler yapıldı. Testlerde istediğimiz seviyeye ulaştığımızda aracın üretim aşamalarına başladık. Aracın dışını kompozitten ürettik çünkü sağlam bir malzeme. Aracımız bir şarjla 100 kilometre yol gidiyor. 15 kişi ile aracımızı yaptık. Üretimin tamamını da öğrencilerimiz gerçekleştirdi."

Bir proje kapsamında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden GOÜ'de misafir olan öğrenciler de "Gopower"ı inceledi.