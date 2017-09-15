Üniversite öğrencileri elektrikli yerli otomobil üretti

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri, tamamen yerli tasarım olan ve "Diriliş 1251" ismini verdikleri elektrikli araç üretti.

Üniversite bünyesindeki Ar-Ge Topluluğu öğrencileri, elektrikle çalışan ve tasarımı tamamen yerli araç tasarladı.

Uzunluğu 4 metre olan araç, 6 kilowattlık batarya ile saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

"Diriliş 1251" ismi verilen aracın, motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, batarya paketlemesi, telemetre, araç kontrol sistemi ve mekanik aksamı tamamen yerli.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, aracın öğrencilerin tasarımı olduğuna dikkati çekti.

Üniversite olarak yerli otomobil konusunda Konya'ya destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu tarihi sorumluluğa Konya ev sahipliği yapmaya hazır. Kendi yerli otomobilimizi üretmemizin Türkiye için önemi üzerinde daha çok durmayı ve daha fazla çalışarak üniversite sanayi iş birliğiyle bu sorumluluğun üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Diriliş 1251 adlı aracımızı daha da geliştireceklerine dair inancımı kalbimde taşıyorum."







