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Üniversite öğrencileri için "bizz@kampüs" başvuruları başladı

- Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan "bizz@kampüs" başvuruları, 25 Ocak'a kadar kabul edilecek - Öğrenciler bu yıl "Ülker Oneo" markası için inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşan projeler geliştirecek

Üniversite öğrencileri için
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İSTANBUL (AA) - pladis şirketinin üniversite öğrencileri için düzenlediği "bizz@kampüs" yarışmasına başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan "bizz@kampüs"te bu yıl "Oneo" markası için fikir geliştirilecek.

Üniversite üçüncü, dördüncü ve yüksek lisans öğrencilerinin 2 ya da 3 kişilik gruplarla katılabildiği yarışmada, inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşan projeler yarışacak.

Yarışma sonunda ilk 3'e girmeye hak kazanan takımlara verilecek 20 bin, 15 bin ve 10 bin liralık ödüllerin yanı sıra şirkette uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanacak.

Öğrenciler, 25 Ocak'a kadar "www.bizzkampus.com" adresinden yarışmaya başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, bizz@kampüs yarışmasıyla öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerçek bir pazarlama deneyimi yaşadıklarını belirtti.

Gözleveli, öğrencilerin yarışma sayesinde takım oluşturma, ekip çalışması, yaratıcı fikir geliştirme, proje yönetimi ve sunum yapma konularında deneyim elde ettiklerini kaydetti.

Öğrencilerle birlikte, başvuru gününden proje hedeflerinin verildiği, fikirlerin geliştirildiği ve sunumların yapıldığı final gününe kadar heyecanlı ve birbirlerini geliştirdikleri 4,5 aylık bir süreç geçirdiklerini aktaran Gözleveli, "Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin kazandığı deneyimle gelişim ve kalkınmanın temel dinamiklerinden olan inovasyon kültürüne de katkı sağladığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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