Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 4 bin fidan dikti.

KYK İl Müdürü Eyüp Erkurt, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet yurtlarında kalan 700 öğrenci ile kurum çalışanlarıyla Orman Bölge Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesine bağlı Yenisofça Mahallesi'nde tahsis ettiği alanda 3. hatıra ormanını oluşturduklarını söyledi.

Yurtlarda kalan Türk öğrencilerin yanı sıra 81 ülkeden gelip Eskişehir'de eğitimlerini sürdüren yabancı öğrencilerin de etkinliğe katıldığını aktaran Erkurt, son 3 yılda 14 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ifadesini kullandı.

Erkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından 4 bin fidanın dikildiğini kaydetti.

Etkinliğe, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu da katıldı.