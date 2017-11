Üniversite öğrencilerinden her ilde her şehit için bir fidan Üniversite öğrencileri, Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği öncülüğünde, Orman Bölge Müdürlükleri, belediyeler, Genç ASKON, üniversite kulüpleri ve topluluklarının da desteğiyle her ilde her şehit adına bir fidan dikecek.

18 Kasım 2017 Cumartesi 23:22