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Üniversite öğrencilerinden Kerim bebeğe destek

- KYK Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe, tek gözlerini kapatarak destek verdi

Üniversite öğrencilerinden Kerim bebeğe destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Kerim bebeğe tek gözlerini kapatarak destek verdi.

KYK Meşelik Yerleşkesindeki İl Müdürlüğü Binası önünde toplanan KYK İl Müdürlüğünde görevli personel ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu üniversite öğrencileri, tek gözlerini kapatıp bir süre bekledi.

Öğrenciler adına konuşan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik (ESOGÜ) Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Suriyeli Muhammed Sagir, iki aylık Kerim bebeğin, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybettiğini belirterek bu vahşete dikkati çekmek, yaşanan dramı dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sagir, Suriye halkına verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Türkiye bize kapılarını açtı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye halkından Allah razı olsun. Bütün dünya ülkeleri sessiz kalırken, Türkiye bizlere sahip çıktı, mazlumlara kapılarını açtı."

KYK İl Müdürü Eyüp Erkurt ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



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