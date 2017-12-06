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Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane

- SAÜ Mimarlık bölümü öğrencileri, topladıkları bağışlarla Bakırlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane açtı

Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, topladıkları bağışlarla Ferizli ilçesi Bakırlı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kazandırdı.

Öğrenciler, Ferizli ilçesi Bakırlı Köyü İlkokulu'nda kütüphane oluşturulması için çalışma başlattı. Öğrenciler, bağışla bin 200 kitap toplayarak kategorilere ayırdı.

Kentteki inşaat ve mimarlık firmalarıyla da görüşen öğrenciler, aldıkları destekle kütüphanenin boya ve tadilat işlerini tamamladı.

Uygulama atölyesinin de tamamlanmasının ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Ferizli Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç ve öğretim üyeleri katıldı.

Mimarlık bölümü öğrencileri, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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