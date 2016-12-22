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Üniversite öğrencilerinden "teröre lanet" yürüyüşü

- EÜ'de bir araya gelen bir grup öğrenci, son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi

Üniversite öğrencilerinden

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Üniversitesinde (EÜ) toplanan bir grup öğrenci, Türkiye'de son dönemde yaşanan terör olaylarını protesto etmek için yürüyüş yaptı.

EÜ Yalnızbağ yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütleri aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Dirlik, son günlerde eli kanlı alçakların, kahpece planladıkları eylemlerinde artış görüldüğünü söyledi.

Saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerin, anne, baba, kardeş, eş ve evlatlarının gönüllerinde ızdırap oluşturduğunu ve milleti üzdüğünü belirten Dirlik, "Türk milleti tarihin başlangıcından beri çetin bir mücadele içindedir. Bu mücadele doğru ile yanlışın, mert ile namerdin, hak ile batılın mücadelesidir. Biz biliyoruz ki bu milletin yolu hak, adalet, hakikat yoludur. Tek bir yumruk gibi sımsıkıyız, biz buradayız, dimdik ayaktayız." dedi.

Dirlik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de görüldüğü gibi bütün şer güçlerin ortak amacının ülkede iç karmaşa yaratmak olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye’nin Suriye, Irak olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İhaneti unutmayacağız. Vatanımızı ne pahasına olursa olsun böldürmeyeceğiz. Teröre teslim olmayacağız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi ve vatanımızı bir avuç kanı bozuk çapulcuya teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından İstiklal Marşı okuyup dağıldı.

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