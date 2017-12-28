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Üniversite öğrencilerinden Türk ve Suriyeli çocuklara destek

- Kilis'te üniversite öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli öğrencilere bot ve mont yardımında bulunuldu

Üniversite öğrencilerinden Türk ve Suriyeli çocuklara destek

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) İdealist Öğrenciler Topluluğu, "Minik Bedenler Üşümesin" kampanyası ile ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi 100 çocuğa kışlık bot ve mont desteği sağladı.

İdealist Gençler Topluluğu Başkanı Safi Soylu, Mehmet Zeki Taşçı İlkokulunda düzenlenen dağıtım töreninde, KİYÜ İlahiyat Fakültesi bünyesinde kurulan topluluklarının diğer fakültelerinin de katılımıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Soylu, 20 kişinin katılımıyla başlattıkları kampanyayla bir ay gibi kısa bir sürede 100 çocuk için mont ve bot temin ettiklerini dile getirdi.

Kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ifade eden Soylu, "Dar gelirli ailelere bir nebze de olsa destek amacıyla bu yola çıktık. Hayırseverlerimizin verdiği malzemeleri dağıtmanın mutluluğunu yaşadık." dedi

Soylu, gelecekte de buna benzer kampanyalar düzenleyeceklerini belirterek, hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.

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İdealist Öğrenciler TopluluğuKışlık Bot Ve MontKilisKiyü
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