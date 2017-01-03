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Üniversite öğrencilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisinden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı

Üniversite öğrencilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 B 3783 plakalı otomobil, İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsünden (İSTE) çıkıp yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışan İSTE Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencileri Eda Tütüncü (19) ile Rabia Turan'a (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 genç kıza, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Tütüncü, İskenderun Devlet Hastanesine, Turan ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Tütüncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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