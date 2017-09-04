Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren uygulama

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı süresince bir kafede çalışan Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi 22 yaşındaki Derya Arslan, bayramlaşmaya gelen çocuklar "eli boş" dönmesin diye evlerinin kapısına şeker ve çikolata yapıştırıp, "Mutlu bayramlar" yazdı.

KBÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi okuyan Arslan, Kurban Bayramı'nda ailesinin köydeki yakınlarının yanına gitmesi üzerine yalnız kaldı.

Bayram süresince çalışan Arslan, bayramlaşma için eve gelen çocukların "eli boş" geriye dönmemesi için ilginç bir yöntem buldu.

Arslan, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin kapısına şeker ve çikolata yapıştırıp, kapıya "Mutlu bayramlar" yazdı.

Bayram süresince Arslan ailesinin evine gelen ve zile basıp kapıyı açan olmayan evin kapısından şekerleri alarak ayrıldı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin bayram süresince çalıştığını söyledi.

Evden sabah erken saatte çıktığını ve eve geç geldiğini ifade eden Arslan, "Evde olamayacağım için çocuklar mutlu olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. İnternette böyle bir şeyin yapıldığını görünce esinlendim. Bu tür güzellikler çoğalsın diye ben de yapmak istedim. Her akşam evime geldiğimde şeker ve çikolataların bittiğini görünce daha çok mutlu oldum. Bittikçe, azaldıkça tekrar tekrar yeniledim." diye konuştu.