Üniversite öğrencisinin minibüste darbedilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, minibüste üniversite öğrencisi şortlu bir kıza saldırdığı iddia edilen tutuklu sanık Ercan Kızılateş'in "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Kızılateş, müşteki Asena Melis Sağlam ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Kızılateş, olay tarihinde eve gitmek üzere minibüse bindiğini, arka koltuğa oturduğunu, müştekiye "Bu şekilde giyinmeniz yakışık almaz." dediğini belirtti.

Müşteki Sağlam'ın kendisini tersleyerek "Bakma o zaman, nefis denilen bir şey var." dediğini öne süren Kızılateş, "Ben de 'evet haklısınız nefis denen bir şey var, sizin bu şekilde giyinmeniz toplumdaki insanları tahrik ediyor' dedim. Kulaklığı takılıydı, telefonla konuştuğunu anlamadım. 'Gerizekalı, salak' diye konuşunca tahrik oldum. Bu sözleri üzerime almamdan dolayı saçını çekmek istedim ama yapmadım." ifadelerini kullandı.

Müştekinin kendisine hakaretinden dolayı bir anlık tepkiyle tokat eylemini gerçekleştirdiğini savunan Kızılateş, yaptığı şeyden pişman olduğunu ve müştekiden özür dilediğini söyledi.





- "Sol tarafıma darbe aldım, kafamı cama vurdum"

Müşteki Asena Melis Sağlam da minibüste sanığın çaprazındaki koltuğa oturduğunu, sanığın kendisine "Ramazanda bu şekilde giyilir mi, bu şekilde giyinmeye utanmıyor musun?" ifadelerini kullandığını savundu.

Müşteki Sağlam şunları kaydetti:

"Ben de kendisine 'bakma o zaman bana' dedim. 'Ben nasıl bakmayayım tahrik oluyorum' dedi. 'Allah nefis vermiş sen de bakma rahatsız oluyorsan' dedim. Ben de baktım konuşuyor, kulaklığı taktım, sosyal medyada videoları takip ediyordum. İnsanlar inmeye başladı. Yanımda birinin durduğunu fark ettim, sol tarafıma darbe aldım, kafamı cama vurdum. 'Ne yapıyorsun sen' diye elimi kaldırdım, elimi tuttu beni tartaklamaya devam etti."

Olaydan sonra toplu taşıma araçlarına binemediğini ifade eden Sağlam, yoğun bir anksiyete ve depresyon geçirdiğini, sanığın özrünü kabul etmediğini belirtti.

Duruşmada minibüs şoförü Emre Güney ve müşteki Asena Melis Sağlam'ın annesi Zeynep Sağlam tanık olarak dinlendi.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığa atılı suçlar için kanunda öngörülen cezanın al üst sınırları ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanık Ercan Kızılateş'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosyanın yeniden, konusunda uzman teknik donanıma sahip bilirkişiye gönderilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.





- Duruşma sonrası basın açıklaması

Duruşma sonrası müşteki Asena Melis Sağlam ailesi ve avukatlarıyla beraber İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Nuriye Alsancak, kadınlar olarak bu dosyayı çok önemsediklerini ve takip ettiklerini belirterek, Sağlam'ın yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Kadınlar olarak yaşam özgürlüğünü savunmak için bu dosyayı önemsediklerini ifade eden Alsancak,"Günümüzde kadın hakları mücadelesi maalesef bir yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi haline geldi. Sokakta yaşam şeklimiz ve kıyafetimiz nedeniyle hiç tanımadığımız erkekler tarafından saldırıya uğrar olduk." diye konuştu.

Asena Melis Sağlam da "Duruşma benim adıma güzel geçti çünkü tutukluluk halinin devamına karar verildi. İçimdeki korkuyu ve hüznü biraz olsun dindirdi. Yanımda olanlara, aileme, avukatlarıma teşekkür ediyorum." dedi.







- Süreç

Pendik'te 14 Haziran'da yolcu olarak bulunduğu minibüste, bir başka yolcu tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden M.S'nin şikayette bulunması üzerine sanık Ercan Kızılateş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda tutuklama talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kızılateş'in serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten savcılık itirazda bulunmuştu.

İtirazı kabul eden bir üst hakimlik, Kızılateş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Sanık Kızılateş'in "hakaret", "kasten yaralama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.



