Üniversite sanayi iş birliği meyvelerini vermeye başladı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Uludağ Üniversitesi (UÜ) ile savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar arasındaki iş birliği, meyvelerini vermeye başladı.

Üniversite ile TAI, TEI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, FNSS, Ermaksan ve Figes firmaları arasında savunma sanayisine nitelikli eleman kazandırmak amacıyla geçen yıl başlatılan iş birliği sayesinde 40 öğrenci, sektörde iş imkanı buldu.

Projeden olumlu sonuç alınmasının ardından bu sene savunma sanayisinin yanı sıra otomotiv, makine, tekstil ve gıda alanları da projeye dahil edildi.

Bu sene de kendi bölümleriyle ilgili eğitimlerinin dışında ilgili sektörlerdeki firmaların yetkililerinden ders alma fırsatı bulan 200 öğrenci sertifikalarını aldı.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AA muhabirine, öğrencilere verilen diplomanın borsada işlem gören hisse senedi gibi olduğunu belirterek, "Çocuk nitelikli ise o diplomanın değeri artıyor. Diplomanın değerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ulcay, savunma sanayisine daha önce hiç eleman yetiştirmediklerini ifade ederek, "Geçen yıl Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile iş birliği içinde bir çalıştay düzenledik. Ankara'daki bu çalıştaya bizden 15 akademisyen ve 8 firmanın yetkilileri katıldı. Onlara 'Biz savunma sanayisine eleman yetiştirmek istiyoruz. Siz bizim elemanlarımızdan ne gibi nitelik istiyorsunuz?' diye sorduk. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucu bunu yıllık ders programına çevirdik." diye konuştu.

- "Bu yıl 5 alanda 200 öğrenci eğitim alacak"

Bu ders için 40 öğrencilik kontenjan ayırdıklarını anlatan Ulcay, şöyle devam etti:

"Fen ve mühendislik fakültelerinden başvuran en başarılı 40 öğrenciyi belirledik. Cumartesi ve pazar günleri bu öğrencilerimize ders verildi. Eğitimcilerin yüzde 60'ı söz konusu 8 firmadan geldi. Üniversiteden 2 akademisyen katıldı. Bunun dışındaki hocaları farklı eğitim kurumlarından getirttik. Bu öğrencilerin bir kısmı savunma sanayi firmalarında bir kısmı da otomotiv firmalarında çalışmaya başladı."

Söz konusu programda ders alanların son sınıf ya da yüksek lisans öğrencisi olduğuna işaret eden Ulcay, "Geçen yıl savunma sanayisine yönelik başlatılan uygulamadan olumlu sonuç aldık. Bu yıl savunma, otomotiv, makine, tekstil ve gıda alanlarında bu projeyi yürütüyoruz. Cumartesi günleri bir yıl boyunca 200 öğrenci eğitim aldı. Bunu yapan ilk üniversiteyiz." dedi.

- "Sektöre katkı sağlayacağına inanıyorum"

Bursa'daki bir tekstil firmasının insan kaynakları grup müdürü Ali İhsan Erdoğan da Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük tekstil fabrikaları arasında yer aldıklarını belirtti.

Sektörün gelişmesi, Türk ürünlerine ilginin daha da artması için üniversite ile iş birliği içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu proje de sektörümüz için çok önemli. Firma olarak 30 öğrenciye tekstil alanında eğitim verildi. Bu projenin sektöre katkı sağlayacağına inanıyorum. Projeyi, öğrencilerin istihdamı açısından da son derece yararlı buluyorum." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Emrah Özdemir de hafta sonları savunma sanayi firmalarının yetkililerinden eğitim aldıklarını belirterek, "Eğitimlerimiz 6-7 ay sürdü. Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların tesislerini görme imkanımız oldu. Bu süreçte alacağımız sertifikalar istihdam açısından bize faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Makine Mühendisliği öğrencilerinden Burak Kaan Gölcük de sektörün içinden gelen insanların anlatımlarıyla iş hayatına daha çabuk adapte olacaklarını dile getirdi.