Üniversitede

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hazırlanan proje ile kentin toprak yapısının teknik analizleri yapılarak çiftçilere alternatif ürün ekimi konusunda katkı sağlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen "Kırşehir İlindeki Bazı Tarım Arazilerinde Toprak Tahlili Uygulamalarının Benimsenmesi, Yayılması ve Değerlendirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, "bozkır şehri" olarak bilinen Kırşehir'in merkez Saraycık köyü tarım arazilerinin tamamını temsil edecek şekilde alınan toprak numunelerinde toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, organik madde, kireç, yarayışlı fosfor, değişebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum elementleri, alınabilir demir, bakır, mangan, çinko element miktarları incelendi. İl genelindeki farklı köylerde teknik inceleme ve analizler devam edecek.

Üniversitenin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Salonunda gerçekleşen toplantıda proje yürütücüleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve personeline proje hakkında bilgi verdi.

Proje yürütücüsü araştırma görevlisi Dr. Ahu Alev Abacı Bayar, bölgenin temel verimlilik özelliklerinin, yetiştiriciliği yapılmakta olan bitkiler için uygun düzeyde bulunduğunu belirterek, bunun yanında tritikale gibi alternatif ürünlerin de yetiştirilebileceğini dile getirdi.

Yapılan çalışmada bölge topraklarının genel olarak kumlu tın bünyeye sahip olduğunun ortaya çıktığını, bu proje ile çiftçilere alternatif ürün ekimi konusunda yardımcı olunacağını vurgulayan Bayar, şunları kaydetti:

"Hafif alkali reaksiyon gösterdiği, tuzluluk probleminin olmadığı, orta kireçli özellikte olduğu, organik madde içeriğinin orta seviyede bulunduğu, toprakların makro besin elementlerinden elverişli fosfor miktarının orta seviyede, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum miktarlarının yüksek düzeyde olduğu gözlemlendi. Bu toprakların mikro besin elementleri bakımından alınabilir demir, çinko ve mangan elementi miktarlarının az seviyede, alınabilir bakır elementinin yeterli düzeydedir. Bitkide verim ve kalite kayıplarının olmaması için eksik besin maddeleri gübreleme programına dahil edilmeli."