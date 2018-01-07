Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Üniversiteden "ATAK-S" ile organik yumurta atağı

- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki kümeslerde organik yemlerle beslenen ve hastalıklara dayanıklı ATAK-S cinsi tavuklarla yumurta üretilecek

Üniversiteden

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'nde bulunan hastalıklara dayanıklı ATAK-S cinsi tavuklar, organik yemlerin ekildiği doğal ortamda beslenerek, yumurta üretecek.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öncülüğünde Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tavukçuluk Ünitesi'nde 3 dekarlık açık araziye organik üretim alanı oluşturuldu. Etrafı çitlerle çevrilerek izole edilen bölüme organik yem bitkisi ekildi.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, organik yumurta üretiminin önemine değinerek, üniversite olarak bu alanda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2015 yılı Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen "ATAK-S Yumurtacı Ebeveynlerin Verim Performansının Üretim Kümeslerinde Karşılaştırılması Projesi"ni yürüttüklerini aktaran Baylan, proje kapsamında kanatlılarda verim performansını incelediklerini ve damızlıkların ıslahı konusunda katkı sağladıklarını ifade etti.

Baylan, ebeveynlerden elde edilen kuluçkalık yumurtalardan ATAK-S tipi yerli hibrit elde ettiklerini ve yerli bu hibritlerin yumurta veriminin yabancı genotipler gibi yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 25-30 bin civarında ATAK-S cinsi civciv elde ederek, üreticilere verdiklerini vurgulayan Baylan, bunların köy tavuğu görüntüsünde ve siyah renkte olduğunu, hastalıklara dayanıklılığının yanı sıra organik üretime uygun olduğunu bildirdi.

- Serbest sistemde tavuk üretimi

Baylan, üreticilere dağıttıklarının dışında kendilerine ayırdıkları 3 bin civarında civcivle ilgili de yeni proje hazırladıklarını ve bu k kapsamda oluşturdukları doğal ortamda organik yumurta tavuğu üretimi yapacaklarını belirtti.

Üniversitede öğrencilere her üretim sistemini gösterip öğretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Baylan, şöyle devam etti:

"Var olan kafes ve kümes sistemine şimdi organik üretimi de ekleyeceğiz. Üniversitede kafes ve kümesin yanı sıra yeni bir alan yaptık. Burada tavuklar serbest sistemde gezecekler ve burayı organik yumurta tavuğu üretiminde kullanacağız. Çevirdiğimiz alanda kapalı bölüm de var. Sabahları kapaklar açılacak hayvanlar dışarı çıkacak. Dışarıda yem bitkisi var ayrıca yemlikler ve suluklar bulunuyor. Bu sistem hayvan refahının ön planda olduğu bir üretim sistemi. Alanımız, yumurta üretimi için planlandı. En yakın zamanda organik üretim sertifikasını aldıktan sonra üretime başlayacağız."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaÇukurova ÜniversitesiOrganikYumurtaZiraat FakültesiZootekni Bölümü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5