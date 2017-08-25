Üniversitelere kayıt yaptırmayanların sayısında gerileme

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2016'da 77 bin 464 olan üniversitelere kaydolmayan aday sayısının, 2017'de 59 bin 313'e gerilediği bunun sistemde küçümsenmeyecek bir iyileşme olduğu bildirildi.

YÖK'ün yazılı açıklamasında, 2017- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nde (ÖSYS) ilk yerleştirmede kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptıramayan adaylara ilişkin sayısal veriler açıklandı.

Açıklamada, 2016-ÖSYS'de kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayısının, devlet üniversiteleri lisans programlarında 12 bin 72, ön lisans programlarında 45 bin 622 olmak üzere toplamda 57 bin 694 olduğu belirtilen raporda, 2017-ÖSYS'de bu sayının devlet üniversiteleri lisans programlarında 10 bin 746, ön lisans programlarında 33 bin 92 olmak üzere toplamda 43 bin 838'e indiği aktarıldı.

2017'de devlet üniversitelerinde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının 2016 yılına göre ciddi oranda azaldığı belirtilen açıklamada, bu rakamlara açıköğretim programlarını kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayılarının da dahil edildiği, bunun da dikkate alınması gereken bir nokta olduğu vurgulandı.

Devlet üniversitelerinde lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 10 bin 476 aday sayısının yaklaşık üçte birinin açıköğretim lisans programlarında, ön lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 33 bin 92 adayın da büyük çoğunluğunun açıköğretim önlisans programlarından oluştuğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016-ÖSYS’de vakıf üniversitelerinde yerleştiği halde lisans programlarında 4 bin 970 aday, önlisans programlarında ise 12 bin 587 aday, toplamda 17 bin 557 aday kayıt yaptırmamıştı. 2017-ÖSYS’de bu sayı lisans programlarında 4 bin 580, önlisans programlarında 8 bin 975, toplamda ise 13 bin 555'dir. Görüldüğü üzere devlet üniversitelerinde olduğu gibi vakıf üniversitelerinde de kayıt yaptırmayan aday sayısı 2016 yılına göre büyük oranda azaldı.

Benzer durum KKTC üniversiteleri için de geçerlidir. 2016-ÖSYS'de KKTC üniversitelerinde lisans programlarında kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı bin 297, önlisans programlarında 916, toplamda 2 bin 213 idi. 2017-ÖSYS'de ise lisans programlarında kayıt yaptırmayan aday sayısı bin 173, önlisans programlarında 747, toplamda ise bin 920'dir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 2017'da KKTC üniversiteleri bağlamında önlisans ve lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan aday sayısında da bir önceki yıla göre düşüş vardır."

YÖK'ün açıklamasında, üniversitelere kaydolma oranlarına ilişkin, "Netice olarak 2016'da 77 bin 464 olan kaydolmayan aday sayısı, 2017'de 59 bin 313'e gerilemiştir. Bu, sistemde küçümsenmeyecek bir iyileşmedir." değerlendirmesi yapıldı.

- Kayıt yaptırmayan aday sayısında düşüş

Analizde, 2016 yılı ile kıyaslandığında bu yıl kayıt hakkı olan ama kayıt yaptırmayan aday sayısının geçen yıla göre düştüğü bildirildi.

Bu konunun 10 Ağustos'ta açıklanan 2017-LYS yerleştirme analizindeki tespitleri doğruladığı belirtilen açıklamada, "Yerleştirme sonuçları ve kayıt yaptırmayanların oranındaki düşüş eğilimi, kalite ve istihdam odaklı olmak üzere adaylarımızın daha bilinçli bir şekilde tercih yaptıklarına işaret etmektedir. Bundan mutluluk duymakta, adaylarımıza yarın bugünden daha fazla seçici olmaları için daha fazla veri üretmeye çalışmaktayız." ifadesine yer verildi.

2017'de yerleştirme ve kayıt işlemleri sonuçlarına göre ek yerleştirme için önemli sayıda kontenjan olmasının, öğrencilere geçen yıllara göre ek yerleştirme sürecinde daha fazla imkan ve fırsat sunduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin bu kontenjanları dikkatlice değerlendirerek yıl kaybına uğramadan yerleşebilme ve yükseköğretim sistemine dahil olma imkanı bulabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada, "Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemimizin istikametinin artık kalite eksenli büyüme olduğunu kamuoyuna tekrar açıklamak isteriz." ifadesine yer verildi.