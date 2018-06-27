Üniversitelere milli savaş uçağı görevi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), hava platformlarında kullanılacak özgün ürün ve sistemlerin geliştirilmesi için üniversitelerdeki bilgi birikimini harekete geçiriyor.

TAI, Teknoloji Yol Haritası çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleştirilebilecek akademik çalışma konularına ilişkin çağrılar yayımlıyor.

Şirket, Teknoloji Yol Haritası ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekleyecek. İlgili akademik çalışma konuları, dış kaynakla finansmanı sağlanabilecek Ar-Ge projeleri için de temel teşkil edecek.

Bu kapsamdaki başlıklardan biri "deneysel aerodinamik" olarak belirlendi. Bu başlık altında üniversite-sanayi iş birliğiyle "Dahili Silah Yuvalarında Oluşan Boşluk Akımının Deneysel İncelemesi", "Tırtıkların Kanat Sesine Etkilerinin Deneysel İncelemesi", "Dinamik Ölçeklendirilmiş Kanadın Çırpıntı Karakteristiğinin Deneysel İncelemesi", "Yüksek Hücum Açılarında Aerodinamik ve Girdap Kestirimi" hususlarında çalışmalar yürütülecek.

Bu konularda yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve Ar-Ge projeleri çeşitli modellerle hayata geçirilecek.

- Özgün projelerde kullanılacaklar

Dahili Silah Yuvalarında Oluşan Boşluk Akımının Deneysel İncelemesi Projesi'nde, ses altı, ses geçişi ve ses üstü hızlarda çalışan, farklı şekil ve konfigürasyonlardaki (uzunluk, derinlik, genişlik, akış kontrol araçları var/yok ve benzeri) dahili silah yuvalarında oluşan boşluk akımının rüzgar tüneli testleriyle incelenmesine yönelik deneysel yöntemlerin (laminar-türbülent geçiş dönüşüm yöntemi, akım görüntüleme yöntemleri, basınç-gürültü toplama yöntemleri, toplanan verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi yöntemleri ve benzeri) geliştirilmesi hedefleniyor.

Tırtıkların Kanat Sesine Etkilerinin Deneysel İncelemesi Projesi'nde, bir kanadın iz bölgesindeki akışın incelenmesi, sıcak tel anemometre ve akım görüntüleme teknikleri kullanılarak akım kopma noktalarının belirlenmesi ve akışın görselleştirilmesi amaçlanıyor.

Dinamik Ölçeklendirilmiş Kanadın Çırpıntı Karakteristiğinin Deneysel İncelemesi Projesi'nde, esnek bir kanat panel modeli kullanılarak elastik ve karakteristik davranışların deneysel olarak elde edilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi bekleniyor.

Yüksek Hücum Açılarında Aerodinamik ve Girdap Kestirimi Projesi'nde, askeri amaçlı, sabit kanatlı, konvansiyonel ve yenilikçi konfigürasyonlardaki hava araçları için yüksek hücum açılarında hesaplamalı yöntemlerle deneysel yöntemlerin karşılaştırılması ve girdap oluşumlarının ve etkileşimlerinin tahminine yönelik yöntem ve araçların geliştirilmesi hedefleniyor.

TAI, Teknoloji Yol Haritası kapsamında yürütülen çalışmalarla başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün projelerde kullanılacak teknolojilerin geliştirilmesini amaçlıyor.