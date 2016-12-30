"Üniversiteli hindiler" yılbaşı için satışa sunuldu

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Zootekni Bölümü Hindicilik Eğitim Öğretim ve Araştırma Ünitesi'nde üretilen hindiler, 100 liradan satışa sunuldu.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017'ye sayılı saatler kala, üniversitede üretilip kesimi yapılmış doğal ve özel ırk hindilerin satışı başladı.

Yeni yatırım ve projelerle desteklenen Zootekni Bölümü Hindicilik Eğitim Öğretim ve Araştırma Ünitesi, bu yıl da gelen talepler doğrultusunda yetiştirdiği özel ırk hindilerin kesimlerini yaparak 100 liradan satışa sundu.

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, üniversitelerinde örnek bir hindi üretim ünitesi kurduklarını, özel sektörün hibrit hindi ürettiğini, kendilerinin ise bronz hindi türünü üreterek aynı zamanda damızlık hayvan oluşturup üreticilere de destek sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Hindinin yılbaşından yılbaşına değil sürekli bir besin olarak tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Baylan, şunları kaydetti:



"Avrupa ülkelerine bakıldığında hindi tüketimi kişi başı yaklaşık 8-10 kilo, hatta İsrail'de 15 kilo, Türkiye'de ise 600 gram civarında. Tüketimin büyük bölümü de aralık-ocak döneminde. Türkiye'de hindide üretimden ziyade tüketim sorunu var. Hindi etinin besin içeriği ve kalite açısından kırmızı ve beyaz ete göre ciddi avantajları var. Hindi eti, 'triptofan' adı verilen aminoasit yönünden zengin bir besindir. 'Triptofan' beyinde mutluluk hormonu olan 'seratonin' ve uykuya yardımcı olan 'melatonin' hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur. Kolesterol ve kalori değeri daha düşük, protein değeri ise daha yüksektir. Sağlık açısından beyaz ete, lezzet açısından ise kırmızı ete yakındır."