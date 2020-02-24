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Üniversiteli iş peşinde

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından genç işsizliğin önüne geçmek; öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturmak için kurulan "Yetenek Kapısı" platformuna 2 ayda 200 binden fazla öğrenci kayıt olurken, 700'e yakın da firma ihtiyaçları doğrultusunda eleman bulmak için kayıt yaptırdı.

Üniversiteli iş peşinde
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140 üniversitenin sistemi aktif kullandığı belirtilirken öğrenciler ile verenleri buluşturan platforma yoğun ilgi gerçekleşti. Genç işsizliğin yüksek olduğu Türkiye'de, bu platform ile işveren ve üniversitelerin buluşturulması hedefleniyor.

İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan, iş dünyası ile üniversitelileri bir araya getiren "Yetenek Kapısı" platformuna yoğun ilgi olduğu belirtildi.

200 bin kayıt

Ofis yetkililerinden alınan bilgiye göre 2 ay önce oluşturulan platforma başvuran üniversiteli mezun ve öğrenci sayısının 21 Şubat 2020 itibariyle 200 bini geçerken, platforma bu tarihe kadar 682 işveren de kayıt oldu.

Yetenek Kapısı programı ile kariyer hizmetlerinde ciddi bir kapasite oluşturulması planlanıyor. Platform ile ulusal düzeyde ve şeffaf bir şekilde öğrencilerin kariyer planlamalarını desteklenmesi, iş ve staj imkanlarına ulaşmaları hedefleniyor.

Platform ile öğrenciler üniversitelerindeki kariyer danışmanlarından randevu alarak kariyer planlamaları programlarına da katılabilecek.

TÜİK'in son açıkladığı işsizlik verilerine göre 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 24,5 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

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Yetenek KapısıIstihdam
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