Üniversitelilerden

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri, staj yaptıkları hastanenin diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek, morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.

Bitlis Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi Doktoru Nursi Ekici, AA muhabirine, öğrencilerin geldiği günden bu yana hastaların duygusal ve psikolojik tedavilerinde olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Haftanın 3 günü, günde dörder saat diyalize giren hastaların bu süreçte yıprandığını belirten Ekici, "Hastalarımız, yakınları içeri giremediği için 4 saat boyunca yalnız olarak makineye bağlı kalıyor. Stajyer öğrencilerimiz de bu hastalarımızla görüşerek hem can sıkıntılarını gideriyor hem de daha keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Hastalarımız da bu durumdan memnun. Yalnız kalmak yerine öğrencilerimizle sohbet ediyor ve daha iyi zaman geçiriyorlar. Bu onlarına moralinin yüksek olmasına da katkı sunuyor." diye konuştu.

- "Tedavilerine adapte olmalarını sağlıyor"

Bitlis Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Musa Kılıç ise tıbbi sosyal hizmet biriminde 8 stajyer öğrencinin bulunduğunu, bu öğrencilerin tedavi sürecinde hastalara destek olduğunu dile getirdi.

Diyaliz ünitesinde yatan hastaların psiko sosyal desteğe de ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu hastalarımız diyalize bağlı yaşıyor. Tedavi sürecinde sıkılmamalarını, en azından tedavilerinin yanında psiko-sosyal destek alabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz burada oldukları sürede hastalarımızla yakından ilgileniyor. Onlarla sürekli görüşerek morallerini yüksek tutarak, tedaviye adapte olmalarını sağlıyor. Bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin stajı yakında bitecek. Hastalarımız onlar gidecek diye çok üzgün ama elimizden geldiği kadar onlarla ilgileneceğiz."

- "Onlar mutlu olunca biz de seviniyoruz"

Stajyer öğrencilerden Deniz Güzel de diyaliz hastalarının yanına giderek onlarla sohbet ettiğini anlattı.

Hastaların daha iyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştığını dile getiren Güzel, "Burada iyi vakit geçirmeleri ve morallerinin yüksek olması için hep yanlarına geliyorum. Bir şikayetleri olursa dinliyoruz. Burada yalnızlar ama onlarla sohbet ettiğimizde çok eğleniyorlar. Onlar mutlu olunca biz de seviniyoruz çünkü 4 saat boyunca hiç kımıldamadan makineye bağlı kalmak gerçekten çok zor. Staj bitene kadar hastalarla ilgilenmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Onları görmek bile bize moral oluyor"



Hastalardan Dursun Önder de öğrencilerin ve hastane çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Günde 4 saat boyunca buradayım. Burada zaman geçmiyor ama öğrenciler geldiğinde tüm hastaların keyfi yerine geliyor. Ellerinden geldikçe bize moral vermeye çalışıyorlar. Onları görmek bile bize moral oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.