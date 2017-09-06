"Üniversitemiz eğitim, bilim, barış ve dostluk merkezidir"

ASTANA (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, yeni eğitim döneminde yaptıkları yapısal değişikliklerle eğitim kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kutalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkistan kentindeki üniversitenin 2017-2018 eğitim öğretim dönemine köklü yeniliklerle girdiğini belirterek, 300 hektar alana kurulu üniversite kampüsünde yeni ve zengin kütüphane, öğrenci yurtları, yemekhaneler, kültür merkezi, dev hastahane ve başka fiziki imkanlar bulunduğuna dikkati çekti.

Yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kutalmış, üniversitede 33 ülke ve topluluktan 8 bin 135 öğrencinin örgün eğitim gördüğünü, bunların yaklaşık bin 400'ünün Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen öğrencilerden oluştuğunu aktardı.

- Türkiye'den 500 Kazak öğrenciye burs imkanı

Kutalmış, Türkiye'nin, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde okuma şartıyla her yıl 500 Kazak öğrenciye burs imkanı sağladığının altını çizerek, "Bu önemli bir burstur. Özellikle bu sene burs haberleri bütün Kazakistan eyaletlerinde büyük yankı uyandırdı." şeklinde konuştu.

Üniversiteye Kazakistan'ın her yerinden başarılı öğrencileri topladıklarını ifade eden Kutalmış, 60 civarında Kazak öğrencinin de Türkiye üniversitelerinde doktora yaptığını, ülkeye döndükten sonra Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin öğretim kadrosuna katılacaklarını aktardı.



Ayrıca Kutalmış, Kazakistan'ın yılda 100'ü Türk, 100'ü de diğer Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından olmak üzere toplam 200 öğrenciye burs verdiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sayıda yüksek puanlı öğrenciyi üniversitemize kazandırdık. Mesela Diş Hekimliği Fakültesini müstakil bir fakülte olarak düzenledik. Tıp Fakültemize kabul ettiğimiz öğrencilerin çok büyük kısmı yüksek puanlı 4 dil bilen öğrenciler. Yurt dışından gelen öğrencilerin önemli bir bölümü bu iki fakültede bulunmaktadır. Yapılan köklü değişikliklerin üniversitenin eğitim kalitesinin daha da artmasına önemli katkı sağlayacağından eminiz."

- Her yıl 800 öğrenci Türkçe öğreniyor

Hazırlık Fakültesinde her yıl yaklaşık 800 öğrencinin Türkçe, Kazakça ve Rusça öğrendiğini anlatan Kutalmış, Türkçe ve İngilizcesi iyi olan çok sayıda öğrenciyi de bir veya iki dönem için Türkiye ve Avrupa üniversitelerine gönderdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kaliteli eğitim alması için her türlü imkanı hazırladıklarına, şehir ve ülke dışından gelen öğrenciler için de 3 bin kişilik yurt bulunduğuna işaret eden Kutalmış, mezunların Kazakistan'da ve kendi ülkelerinde kolaylıkla iş bulduklarını belirtti.

Kutalmış, yeni eğitim döneminde öğrenci yemekhanelerinde de değişiklikler yaptıklarını vurgulayarak, "Çok ucuza günde 4 bin civarında öğrenciye tabildot öğle ve akşam yemeği veriyoruz." dedi.

- "Üniversitemiz eğitim, barış ve dostluk merkezidir"



Üniversitenin Türk dünyasından genç nesilleri bir araya getirdiğine vurgu yapan Kutalmış, öğrencilerin birbirlerini ve ülkelerini daha iyi tanımak için fırsat bulduklarını, ayrıca 3 seneden bu yana yaz döneminde yapılan "Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu" projesine yüzlerce öğrencinin katıldığını ifade etti.



Üniversitenin farklı ülkelerden öğrenci, akademisyen, yazar ve edebiyatçıların buluştuğu bir alan olduğunu dile getiren Kutalmış, burada hemen her hafta uluslararası konferans, kongre, sempozyum gibi akademik faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Kutalmış, "Üniversitemiz sadece Kazakistan ve Türkiye için değil, bütün Türk cumhuriyetleri, Türk toplulukları ve hatta dünya insanlığı için bir sevgi, eğitim, bilim, barış ve dostluk merkezidir." diye konuştu.

Haziran 1991'de Türkistan şehrinde kurulan üniversite, 1992'de Türkiye ve Kazakistan arasında yapılan anlaşmayla 2 ülkenin ortak ve özerk statüye sahip yüksek öğretim kurumu olarak Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi adını almıştı.