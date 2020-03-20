Ünlü Borsa kapandı

Borsa Lokantası, İstanbul’un en eski lokantalarından biri. 1927’de İstanbul Bahçekapı’da kurulmuş ve adını, o dönemde bulunduğu yerde faaliyet gösteren “Zahire Borsası”ndan almış.

1983’te Sirkeci’ye taşınmış ve kapanmak üzereyken Rasim, Tahsin ve Ali Reşat Özkanca Kardeşler tarafından aynı yıl satın alınmış.

Bu tarihten itibaren, mevcut ‘a la carte’ restoranların yanı sıra, İstanbul’un merkezi yerlerinde (Beyoğlu, Taksim, Eminönü) Türk yemeklerinin sunulduğu self-servis restoranları hizmete açtılar. Firma 2012’de ayrışmış. Tahsin Özkanca Borsa Lokantası Self Servis, Rasim Özkanca ise Borsa Restaurant olarak devam ediyor.

Rasim Özkanca sonrasında da Doğuş Holding’in patronu Ferit Şahenk ile ortak oldu. D-ream çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Borsa Restaurant’ın iki şubesi vardı.

Bunlardan biri İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda, bir tanesi de Kandilli’de Adile Sultan Sarayı’nda idi.

Kongre Merkezi’ndeki sessiz sedasız kapandı. Kongre Merkezi’ndeki şubenin işletmesini Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve özel sektörden turizm şirketlerinin de ortak olduğu UKTAŞ (Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi) yapıyordu.

Öğrendiğimize göre, Borsa Restaurant, UKTAŞ ile kira konusunda anlaşamamış. Anlaşmazlık bir yıldır sürüyormuş.

Son dönemde kongre iptalleri de yaşanınca restoranın iş hacmi düşmüş. Hesap kitap yapılmış ve kapatılmasına karar verilmiş. Adile Sultan Sarayı’ndaki şube hizmet vermeye devam edecekmiş…Para Dergisi