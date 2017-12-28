Ünlü isimler ve popüler gösteriler, 2017'de Türkiye'deydi

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Dünya sahnelerinin ünlü isimleri ile önemli gösteriler, 2017'de Türkiye'de sanatseverlerle buluştu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ilk günlerinde Johann Strauss Orkestrası, İş Sanat'ın düzenlediği "Yeni Yıl Konseri: Viyana Gecesi" etkinliğinde sahne aldı.

Uluslararası arenada "kemanın dahi yeteneği" olarak tanınan ve "Paganini'nin varisi" kabul edilen Alexander Markov, ocak ayında Bursa ve İzmir'de konser verdi.



Fransız sanatçı Dany Brillant, şubatta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM), ekimde ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Latin, salsa, cha cha ve caz ritimleriyle Fransızcayı birleştirerek yeni bir yorum ortaya koyan sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç, İstanbul ve Antalya'da verdiği konserlerde şarkılarını yorumladı.



Broadway'in kült eserlerinden "West Side Story/Batı Yakası Hikayesi" müzikali, yaklaşık 80 kişilik ekibiyle mart ayında Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluştu. İlk kez sahnelendiği 1957'den bu yana William Shakespeare'in eseri "Romeo ve Juliet"in modern uyarlaması olarak tanımlanan müzikal ekibi, 20 gösteri gerçekleştirdi.

- Cezayirli sanatçı Souad Massi İstanbul ve Ankara'da festivale katıldı

Geleneksel müzikleri, folk ve rock ile buluşturduğu özgün tarzıyla dünya müziği arenasında önemli kadın şarkıcılar arasında yer alan Cezayirli ünlü sanatçı Souad Massi, martta "Ankara Dünya Müzikleri Festivali"ne, eylülde ise "6.Uluslararası Klarnet Festivali"ne katılmak üzere Türkiye'ye geldi.



Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, mart ve ekim ayında verdiği konserlerle İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.

Geçen yılki uçak kazasında 64 koro mensubunu kaybeden Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, kazadan sonraki ilk yurt dışı performansını nisanda İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi. Topluluk, "Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" eserlerini Türkçe yorumlarken, sahnede kurulu ekranda 1900'lü yılların başındaki Türkiye'ye dair çeşitli görüntüler ile Atatük'ün görüntüleri yansıtıldı.

Ünlü Fransız piyanist Nicolas Horvath, 26 Nisan'da Akbank Sanat'ta "Philip Glass'ın 80. Doğum Yılı Konseri"nde müzikseverlerle buluştu.



Navdhara India Dance Theatre Topluluğu, 23 Mayıs'ta Bollywood Geçidi adlı gösterisini İş Sanat izleyicileri için sundu.

Romanyalı şarkıcı Inna, Uluslararası Havacılık Festivali "Troy Air Fest" kapsamında 17 Ağustos'ta Çanakkaleli hayranlarıyla buluştu.

- Tom Odell, eylülde İstanbul'daydı

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 23 Eylül'de Zorlu PSM'de konser verdi.

Grammy ödüllü ABD'li caz müzisyeni Marcus Miller, 21 Ekim'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Zorlu PSM'de gerçekleştirilen konserde sahne aldı. Avrupa turnesinin ilk ayağında Türkiye'yi ziyaret eden sanatçı, eski ve yeni eserlerinden oluşan bir seçkiyi hayranları için yorumladı.

Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak ekimde Türkiye'ye 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen ünlü sanatçı İstanbul ve Ankara'da çeşitli programlara katılarak, hayranlarıyla söyleşiler yaptı.

Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan, Akademi ve SAG ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, ünlü fransız aktör Alain Delon'un oğlu Anthony Delon, Emmy ödüllü Entourage dizisiyle tanınan Amerikalı aktör Adrian Greiner ve Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "54. Uluslararası Antalya Film Festivali"ne katıldı.

"Lost", "Prison Break", "Miami Vice" ve "Fringe" gibi pek çok kült dizinin yönetmeni ABD'li yönetmen Bobby Roth, İranlı yönetmen Mecid Mecidi ve Macar yönetmen Bela Tarr, "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle bir araya geldi.

Grammy ödüllü İsveçli şarkıcı Lisa Ekdahl, İş Sanat caz serisi konserleri kapsamında 23 Kasım'da hayranlarıyla buluştu.

Dünyanın önemli keman virtüözlerinden Pinchas Zukerman ve Camerata Salzburg, 7 Aralık'ta İş Sanat'ta sahne aldı.

Belçikalı aktör Jean Claude Van Damme, Türk iş adamlarıyla dünya genelinde hizmet verecek fitness merkezi kurmak üzere 19 Aralık'ta Kocaeli'yi ziyaret etti.