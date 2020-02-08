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Ünlü mağaza Çin'de 24 mağazasını kapattı

Birleşik Krallık merkezli moda evi Burberry, Çin'deki Korona virüsü nedeniyle 24 mağazasını kapatma kararı aldı.

Ünlü mağaza Çin'de 24 mağazasını kapattı
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Birleşik Krallık merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’de ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle düşen talep doğrultusunda, ülkede bulunan 64 mağazasından 24’ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.
 
Şirket açıklamasında, talepteki gerilemenin “ciddi” olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu durumun hem Çin hem de Hong Kong’da yaşandığını ifade etti.

Açıklamada, ortaya çıkan bu durum ile ilgili "yatıştırıcı adımlar" atılacağı da vurgulandı; ancak, alınan aksiyonların Mart’ta bitecek mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi ve mali yılın bitiminde perakende satışlar ile ilgili bir güncelleme yapılacağı eklendi.

 Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını, ancak coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin toparlanmasının beklendiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsüçinBurberryVuhan
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